В 11 часа и 8 минути. Точно 1 минута след като пилотът Нейко Нейков тръгва от старта на ралито, в завой губи контрол над автомобила си, блъска се в мантинелата и я къса. Зад нея - има публика.

„Веднага разпоредих червен флаг. това по нашите правила е спиране на трасето и после разпоредих на линейката от Т-образното кръстовище да тръгне“, обясни Слави Славов, спортен директор на състезанието

5 линейки пристигат на място. 

8 души са ранени. 1 от ранените издъхва. Жена все още се бори за живота си с редица тежки наранявания.

30-годишният Нейко Нейков, шофьор на рали автомобила  -  не е сред пострадалите.

„Пилотът е в добро състояние, защото нашите автомобили са оборудвани с рамки, специални каски и т.н. Тестваме за алкохол. Наркотици нямаме възможност да изследваме“, казва организаторът. 

Кола се вряза в тълпа във Варна по време на състезание, има загинал (ВИДЕО)

Полевият тест за алкохол, направен на шофьора е отрицателен.

„За наркотични вещества е положителен за амфетамин“, каза инсп Камбуров, Пътна полиция.

След инцидента рали пилотът е задържан. Доброволно е дал кръвна проба, казват от полицията.

„Меродавно е кръвното изследване, което предстои да стане“.

Относно инцидента - организаторите на състезанието твърдят,  че публиката, сред която са и пострадалите, е била в нарушение. 

Пострадалите на ралито във Варна са били на място, забранено за публика

А дали правилата се спазват - следяла охрана.

На около 10-12 м преди катастрофата имаме пост и след това на около 30 м има полицай и маршал охраняват за да не влезе публика но навярно, не мога да кажа със сигурност,  са влезли през гората през дерето“.

От МВР съобщават, че на място е имало полицаи, чиято отговорност по договор с организаторите  е била не да охраняват, а да следят други автомобили да не навляват в трасето.

