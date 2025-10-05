В 11 часа и 8 минути. Точно 1 минута след като пилотът Нейко Нейков тръгва от старта на ралито, в завой губи контрол над автомобила си, блъска се в мантинелата и я къса. Зад нея - има публика.

„Веднага разпоредих червен флаг. това по нашите правила е спиране на трасето и после разпоредих на линейката от Т-образното кръстовище да тръгне“, обясни Слави Славов, спортен директор на състезанието



5 линейки пристигат на място.

8 души са ранени. 1 от ранените издъхва. Жена все още се бори за живота си с редица тежки наранявания.



30-годишният Нейко Нейков, шофьор на рали автомобила - не е сред пострадалите.



„Пилотът е в добро състояние, защото нашите автомобили са оборудвани с рамки, специални каски и т.н. Тестваме за алкохол. Наркотици нямаме възможност да изследваме“, казва организаторът.

Полевият тест за алкохол, направен на шофьора е отрицателен.



„За наркотични вещества е положителен за амфетамин“, каза инсп Камбуров, Пътна полиция.



След инцидента рали пилотът е задържан. Доброволно е дал кръвна проба, казват от полицията.



„Меродавно е кръвното изследване, което предстои да стане“.



Относно инцидента - организаторите на състезанието твърдят, че публиката, сред която са и пострадалите, е била в нарушение.

А дали правилата се спазват - следяла охрана.



„На около 10-12 м преди катастрофата имаме пост и след това на около 30 м има полицай и маршал охраняват за да не влезе публика но навярно, не мога да кажа със сигурност, са влезли през гората през дерето“.



От МВР съобщават, че на място е имало полицаи, чиято отговорност по договор с организаторите е била не да охраняват, а да следят други автомобили да не навляват в трасето.

