Продължават следствените действия на мястото на инцидента, при който мъж загина, а седем човека пострадаха по време на автомобилно състезание във Варна.

Това е пътят за Аладжа манастир, който е осеян със завои. На остър десен завой автомобилният състезател Нейко Нейков от Стара Загора влиза с висока скорост, не успява да вземе завоя, губи управление над колата, минава през мантинелата, след което се врязва в хората.

Снимка: bTV

Мястото е било забранено за публика, имало е указателни табели за това.

След първия манш на мястото не е имало хора, организаторите предполагат, че те са минали през гората до мястото на инцидента.

Снимка: bTV

Загинал е мъж на 60 години, бил е контактен при пристигането на медицинските екипи, но по-късно е починал. 27-годишна жена е в много тежко състояние с политравма в реанимацията на болница „Св. Анна“ във Варна. Други двама мъже с фрактури са настанени в клиниката по ортопедия, други четирима мъже са по-леко пострадали.

Снимка: bTV

По случая се води разследване. Предстои от полицията да предоставят повече подробности.

