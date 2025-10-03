Нина Спасова за задържания българин от Израел: Всички нации са представени от групи, само той е един

Българин е сред задържаните от така наречения хуманитарен флот от страна на израелската армия. Активистите са превозвали помощи по вода за Газа.

Журналистът Нина Спасова обясни в „Тази сутрин“, че подобен случай е имало и по същото време през 2024 г. Конвоят тогава обаче е останал извън сериозното внимание на медиите.

Грета Тунберг е участвала и тогава, а всички са били просто депортирани - върнати в страните. Тогава е участвала и френската евродепутатка, която и сега е част от голямата група - вероятно от над 400 души.

Нина Спасова обясни, че това са екоактивисти, сред които е и българинът, парламентаристи, евродепутати, адвокати - явно са били подготвени за това, което ще се случи и за оспорването.

За това с какви основания Израел ги задържа и депортира, Нина Спасова коментира:

„С това, че всъщност в Газа има война. Там се води война вече две години. И морската акватория е блокирана. И те добре знаят, че това е така. И миналата година нито един от корабите не е пробил блокадата, сега също. Те са повече от 40 кораба, никой не е успял да пробие блокадата“.

„Еврейските власти казват, а и медиите, че този конвой се организира от „Хамас“. И че вътре под формата на хуманитарна операция има явно неща, които „Хамас“ получава“, посочи Нина Спасова.

„Не трябва да изключваме този конвой от общата ситуация. Много точно италианския премиер Мелони преди два дни ги призова да се върнат, да не опитват да разбиват блокадата, защото това ще попречи на много крехкия нов план за мир в района“, коментира журналистът.

„За съжаление, те не я послушаха. Явно са знаели и са търсили точно този ефект. Интересното е, че всички нации са представени от групи. Има и белгийци, и французи, и италианци, и южноафриканци – там е внукът на Нелсън Мандела. Има от Гърция – 27 души, и от Турция. И те колективно са решили да участват в тази хуманитарна акция за палестинците, да настояват да се спре насилието, геноцида. Такът беше призивът и на Васил Димитров в неговото видео съобщението. Той е само един. Интересно, че не са се организирали други“, посочи Нина Спасова.

По думите ѝ те са задържани и още днес ще бъдат депортирани, въпреки че Васил Димитров говореше за отвличане.

Според журналиста целта е била постигната - да се вдигне голям шум.

"Въпреки че в крайна смета ефектът не е този, който търсят - войната, по този начин няма как да спре. А няма как и да помогнат хуманитарно. Много е сложно с тези хуманитарни помощи. Според израелските власти "Хамас" ги контролира - препродава ги, взима ги през поставени лица, препродава ги", обясни Нина Спасова.

Какво още коментира тя - чуйте във видеото.