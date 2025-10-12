В света на големите пари, безкрая на Космоса и цената на истината зад океана - среща с Денис Нийл - бивш водещ на FOX, CNBC, редактор на изданията Forbes и The Wall Srteet Journal. Българската публика ще го опознае тепърва с книгата му „Илон Мъск - гениалният лидер“.

Снимка: bTV

Кои са уроците на Мъск и има ли цензура в Съединените щати днес според американския журналист.

Денис Нийл е американски журналист и писател. Води предавания по CNBC и Fox Business Network, пише за авторитетни издания, а българската публика отскоро може да намери книгата му „Илон Мъск - гениалният лидер“.

„Ще бъде най-вълнуващият разговор в живота ми. Искам да прекарам малко време, за да добия преки впечатления. И да каже какво мисли за моите 11 урока на Илон. Книгата ми е разделена така - всяка глава разказва за негов урок, който всеки може да приложи в живота си“, каза Денис Нийл, американски журналист.

А кои са най-важните уроци на Мъск, които сте открили в наблюденията си върху него?

Мога да кажа, че са много. Но може би най-големият е свързан със „Спейс Екс“. Че е по-добре да излетиш и да изгориш, отколкото никога да не тръгнеш. Това значи, че трябва да се издигнем над провала. И да се върнем.

Искате да кажете, че най-големият урок на Илон Мъск е битката с провалите, така ли е?

Снимка: bTV

Илон е преживял провал след провал, катастрофи след катастрофи. Имаше куп експлозии, дори в праймтайм. Медиите гледаха и коментираха на следващия ден що за провал е това. Но във всичко има един основен урок. Да се изправиш и да се подобриш за следващия път.

В този дух как бихте описали характера на Мъск и неговия начин на мислене?

Мисля, че той е един вечен оптимист, който е воден от песимизъм и страх вътре в себе си. В Америка днес живеят много хора, които предпочитат да се тревожат за света около себе си, нямат надежда. Ако постоянно гледаш надолу и изпращаш негативна енергия към Вселената и тя ще ти отвърне с лошо. Докато Илон има надежди.

А защо вашите граждани изгубиха надежда? Претърпя ли крах американската мечта?

„Уолстрийт Джърнъл“, мястото, в което започна моята кариера, излезе със заглавие, че само 25% от американците вярват в „американската мечта“, само 25% от американците вярват, че децата им ще имат добър живот. Но знаете ли какво? Спрете да мрънкате и работете по-здраво! Намерете нова работа, ако трябва. Америка би трябвало да бъде страната на възможностите. В която ако работиш здраво и правиш най-доброто, получаваш равен шанс и равен старт, изкарваш повече пари и т.н.

Снимка: bTV

В книгата си Денис Нийл отделя специално внимание не само на американците, но и на отношенията между Илон Мъск и Доналд Тръмп.

Какви са отношенията между американския президент Доналд Тръмп и Илон Мъск към днешна дата?

На погребението на Чарли Кърк, когато 150 милиона души гледаха живото предаване, Илон дойде, без антураж, приближи се и седна до президента, след което подаде ръка на Тръмп и се здрависаха. Това е големият символ. И съм много радостен да го видя.

Има ли свобода на словото в Съединените щати днес?

Повече, откъдето и да е по света. Много от американците я приемат за даденост. Убеден съм, че в Германия, Франция, Австралия, Обединеното Кралство потискат свободата на словото и притискат хора заради това, което са казали.

Как ще обясните тогава уволненията на популярни ТВ водещи?

Снимка: bTV

Това бяха вече не забавни водещи на предавания, които губеха пари. Рейтингите им паднаха с над 70% от 2013 г. досега. Казваха шегички за Тръмп. Няма проблем, но губеха пари. Шоуто на Колбер губеше пари също. По 35 млн. долара на година при 100 млн. бюджет с 200 души екип. Вече не са забавни, това е.

А каква беше причината вие да слезете от екрана на FOX и CNBC?

Когато започвах своя път в големите медии - исках да бъда известен, да имам хубави маси по ресторантите, срещи с жени, собствено ТВ шоу. Шефът на Фокс ми каза: „Да, мога да ти дам предаване, но искам да знам едно.“ - Каза ми го Роджър Ейлс. – „Можеш ли да бъдеш контролиран?“ И му казах - да, съгласен съм, искам тази платформа. Малко след това ме уволниха, може би, защото не мълчах.

Денис Нийл намира свободата си в интернет, води свой подкаст и се отдава все повече на писане.

Ако можехте да изпратите съобщение до Илон Мъск в момента, какво ще бъде то?

В 4:20 сутринта аз съм му изпращал съобщение до личния имейл. Веднъж ми отговори. Писах му, че алгоритмите на платформата му „Екс“, скриват моята книга за него. А аз вярвам, че хората ще се почувстват по-добре, след като я прочетат.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK