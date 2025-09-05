Илон Мъск може да стане първият в света трилионер, ако компанията "Тесла" постигне заложените за следващите 10 години финансови резултати.
Управителният съвет е разработил план, който трябва да бъде одобрен от всички акционери.
В момента Мъск държи 12 процента от капитала на създадената от него компания.
Пазарната й стойност е около 1 трилион долара.
Управленската програма предвижда увеличение на капитала до 8 и половина трилиона долара до 2035 година, а Мъск да придобие над 25 процента от акциите. Така богатството му ще нарасне до над 1 трилион долара.
