Илон Мъск може да стане първият в света трилионер, ако компанията "Тесла" постигне заложените за следващите 10 години финансови резултати.

Управителният съвет е разработил план, който трябва да бъде одобрен от всички акционери.

В момента Мъск държи 12 процента от капитала на създадената от него компания.

Пазарната й стойност е около 1 трилион долара.

Управленската програма предвижда увеличение на капитала до 8 и половина трилиона долара до 2035 година, а Мъск да придобие над 25 процента от акциите. Така богатството му ще нарасне до над 1 трилион долара.

