„Да знам, че моето насилие – и това на толкова много други – все още се разпространява и превръща в стока тук, е възмутително“, казва „Зора“ (псевдоним), която живее в Съединените щати и е била подложена на насилие преди повече от 20 години.

„Всеки път, когато някой продава или споделя материали с насилие над деца, той директно захранва първоначалното, ужасяващо насилие.“

X (бившият Twitter) заявява, че има „нулева толерантност към материали със сексуално насилие над деца“ и че борбата с тези, които експлоатират деца, остава „основен приоритет“.

BBC откри изображения на "Зора" в хода на разследване за глобалната търговия с такива материали, която според организацията Childlight, Институт за глобална детска безопасност, се оценява на милиарди долари.

Материалите били част от хиляди подобни снимки и видеоклипове, които се предлагат за продажба чрез акаунт в X. Свързахме се с търговеца чрез приложението Telegram, което ни отведе до банкова сметка, свързана с лице в Джакарта, Индонезия.

Зора е била първоначално насилена от член на семейството. Снимки от нейното насилие са станали известни сред педофилски мрежи, които ги събират и разпространяват. Много други жертви са в същото положение, тъй като изображенията все още циркулират в интернет.

Зора е възмутена, че тази търговия продължава и до днес:

„Тялото ми не е стока. Никога не е било и никога няма да бъде“, казва тя.

„Тези, които разпространяват този материал, не са пасивни наблюдатели – те са съучастници.“

Проследяване на акаунта в X

Първоначално изображенията със Зора били достъпни само в така наречения "дарк уеб", но сега тя трябва да живее с реалността, че линкове към тях се разпространяват открито в X.

Социалните мрежи се опитват да се справят с незаконните материали, но мащабът на проблема е огромен.

През миналата година Националният център за изчезнали и експлоатирани деца в САЩ (NCMEC) е получил над 20 милиона задължителни доклада от технологични компании относно случаи с материали със сексуално насилие над деца (CSAM) – незаконни снимки и видеа в техните платформи.

NCMEC се стреми да идентифицира жертвите и извършителите и след това да уведоми правоприлагащите органи.

BBC се свърза с групата "хактивисти" Anonymous, чиито членове се опитват да се борят с търговията на материали със сексуално насилие над деца в X. Един от тях ни каза, че положението е „също толкова зле, както винаги“.

Те ни насочиха към конкретен акаунт в X, който използва снимка на истинско дете за аватар. Снимката сама по себе си не съдържаше нищо неприлично.

Но думите и емоджитата в описанието на профила ясно показваха, че собственикът продава материали със сексуално насилие над деца, и предоставяше връзка към акаунт в Telegram.

Търговецът изглежда се намира в Индонезия и предлага „VIP пакети“ – колекции от изображения и видеоклипове с насилие, предназначени за педофили по целия свят.

Активистът от Anonymous е работил по докладването на многобройните акаунти на този търговец в X, за да бъдат премахнати от модераторските системи на платформата. Но всеки път, когато един акаунт бъде изтрит, се появявал нов.

Изглежда, че търговецът е управлявал над 100 почти идентични акаунта. Активистът ни разказа, че когато се свързал директно с него чрез Telegram, търговецът му казал, че разполага с хиляди видеа и изображения за продажба.

„Имам бебе. Деца, малки на 7 и 12“, написал той в съобщения до активиста, които BBC е видяла. Той също така пояснил, че някои от материалите включват изнасилвания на деца.

