„Новината за минималните заплати на младите лекари и медицинските сестри е добра, но не напълно“, каза в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV Хасан Адемов, бивш социален министър, а в момента депутатът от „Алианс за права и свободи“ (АПС).

От Министерството на здравеопазването обявиха вчера, че за първи път в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са заложени минимални размери на месечните трудови възнаграждения на специализантите и медицинските сестри.

От следващата година младите лекари трябва да получават най-малко 1860 евро месечно, което се равнява на 150% от минималната работна заплата за страната. А медицинските сестри, акушерките и рехабилитаторите ще получават най-малко 1550 евро месечно, или 125% от минималната работна заплата.

Според Адемов така регламентирани заплатите ще създадат редица проблеми.

„НЗОК е субект на публичното право и има за задача да защитава интересите на пациентите, а не на лекарите. Това, че в закона се определя конкретен размер на заплатите, е абсолютен прецедент“, подчерта бившият социален министър.

Той допълни, че предложението предвижда увеличение основно за лекари без специалност и медицински сестри, което според него ще създаде дисбаланси в системата.

„Може да се окаже, че медицинска сестра, която тепърва започва работа, ще получава по-висока заплата от старшата сестра, която я обучава. Такива разминавания ще доведат до напрежение“, уточни депутатът от АСП.

Адемов е озадачен и от начина за финансиране на тези минимални заплати – трансфер от 260 млн. евро от държавния бюджет през Министерството на здравеопазването към НЗОК: „Така касата на практика се превръща в дирекция „Труд и работна заплата“, което не е нейна функция“.

Той предупреди, че новите минимални възнаграждения се записват в закона без механизъм за бъдещо увеличение, а финансирането им е обвързано с условието „ако има предвиден бюджет“ в закона за здравното осигуряване. Това според него създава несигурност и за следващите години.

Хасан Адемов коментира и параметрите на предстоящия бюджет, включително предложението за размера на минималната работна заплата (МРЗ).

„Учудвам се как може да се тръгне в бюджетната процедура с нарушение на Кодекса на труда, където ясно е записано, че МРЗ е 50% от средната работна заплата за предходната година. Министерският съвет нарушава законодателството, ако предложението не отговаря на този принцип“, каза той.

Според него евентуалното увеличение на минималната заплата с 23 евро (около 48 лева) е „абсолютно недостатъчно“ на фона на поскъпването на стоките и услугите. Адемов коментира положително увеличението на майчинството през втората година, но подчерта, че по-ефективен е стимулът за майките, които се връщат на работа и получават едновременно заплата и 75% от обезщетението.

Депутатът обърна внимание и на увеличението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ и на максималния осигурителен доход: „Това означава намаляване на разполагаемия доход за хората, които работят. За държавните служители няма промяна, защото техните осигуровки се поемат от бюджета“.

Той припомни, че от години се обсъжда дали държавните служители трябва сами да плащат личната част от осигурителните си вноски, като добави, че темата трябва да се разгледа комплексно – заедно с политиката по доходите и квалификацията.

Адемов предупреди, че замразяването на максималния размер на пенсията демотивира младите хора да се осигуряват върху реалните си доходи.

