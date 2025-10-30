Минималната заплата все пак ще стане 620 евро, или 1213 лв., от началото на 2026 г., реши на заседание Съветът за съвместно управление.

Увеличение с близо 15% ще има за майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец, или 900 лв.

Ще бъде предложено и майките, които се върнат на работа през втората година да получават и 75% от обезщетението (сега взимат 50%).

980 млн. евро ще получат общините за капиталови разходи.

Съветът за съвместно управление се състои от представители на партиите от управляващата коалиция – ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“, плюс подкрепящата ги „ДПС – Ново начало“.

Какво предложи Министерството на финансите

В началото на октомври социалният министър Борислав Гуцанов обяви, че от следващата година минималната заплата ще е 1213 лв., или 620 евро. За тази година минималното възнаграждения е 1077 лв.

В проекта на бюджета за догодина обаче Министерството на финансите предложи то да е 1183 лв., или 605 евро.

Имаше обещание и за увеличаване на втората година майчинство, но в проекта на МФ беше записано, че парите се замразяват на 780 лв., или 399 евро.

Какво още предвижда проектът за Бюджет 2026?

В проектобюджета за следващата година е предвидане максималният осигурителен доход да се увеличи от 4130 лв. на 4600 лв. (2352 евро). Това е ръст с 470 лв.

Вноската за пенсии нараства с 2% и ще достигне 21,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8% за хората, родени след 31 декември 1959 г.

Замразява се и размерът на максималната пенсия – 3400 лв. (1739 евро).

Няма да бъде увеличен и минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. (9,21 евро), както и максималният дневен размер – 107,14 лв. (54,78 евро).

Предстои проектобюджетът да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество и да бъде внесен в Народното събрание.

Синдикатите КНСБ и КТ „Подкрепа“ отмениха, насрочените за петък – 31 октомври, протести заради планираното по-ниско увеличение на минималното възнаграждение.

