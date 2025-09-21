Танкове преминаха вчера по улиците на Белград. Те бяха част от военен парад по повод нов национален празник. Президентът Александър Вучич твърди, че тази демонстрация на военна мощ не е сигнал към стотиците хиляди протестиращи по площадите на сръбските градове.

Какво видяхме вчера в Сърбия, сигнал ли и е и към кого?

Във вчерашния мащабен военен парад „Силата на единството“ видяхме над 10 000 войници, демонстрация на модерно въоръжение и две големи изненади - израелската ракетна система „Пулс“ с обсег до 300 км и прелетът на френските изтребители „Рафал“, от които Сърбия е поръчала 12, очаквани през 2028 г., разказа кореспондентът на bTV в Сърбия Мирослав Нацков.

Властите отчетоха 47 000 зрители, но стотици протестиращи и студенти, дошли да заявят подкрепа за армията, бяха спрени от полицията – доказателство за дълбоките разделения в сръбското общество.

Снимка: Ройтерс

Регионално погледнато, парадът идва само два месеца след военната демонстрация в Хърватия и е възприеман като отговор на новите съюзи между Прищина, Загреб и Тирана, както и на споразумението между Хърватия и Словения.

Сред специалните гости бяха шейхът на ОАЕ Бин Зайед, делегации от Франция, Бахрейн, Унгария, Китай, Русия и Съединените щати – с ясен сигнал, че Белград търси партньори и на изток, и на запад.

Протестите започнаха преди близо година от студентите, които президентът нарече „терористи“. Във времето към тях се присъединиха техните родители, техните преподаватели.

Снимка: Ройтерс

Наближава годишнината от трагедията в Нови Сад, която постави началото на протестите срещу корупцията. Какво се промени оттогава насам, Миро?

„Междувременно беше повдигнато обвинение срещу 13 души, сред които и бивш министър на строителството. Като противовес на студентските протести властта започна да организира контрамитинги в цяла Сърбия, като с автобуси докарва свои поддръжници. През последните месеци насилието ескалира на всички нива.

Студенти и граждани настояват за предсрочни парламентарни избори“, разказа Мирослав Нацков.

Снимка: Ройтерс

В публичното пространство се говореше за евентуален вот още през декември, но президентът на Сърбия заяви, че най-вероятно ще ги насрочи едва в края на 2026 г., когато ще бъдат съкратени и президентските мандати, така че едновременно да се проведат парламентарни и президентски избори.

От няколко дни е ясно, че е формирана и студентска листа за участие във вота, което потвърдиха представители на Правния факултет в Белград. Въпреки това студентите не желаят да обявят имената публично, докато не бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори.

Ясно е също, че на годишнината от трагедията в Нови Сад Сърбия очаква нов масов протест срещу властта – подобен на този от 15 март в Белград, на който присъства и екипът на bTV Репортерите.

Руското външно разузнаване обвини Европейския съюз и местни медии в Сърбия в подготовка на "Майдан", като твърди, че се използват медии и неправителствени организации, които да влияят върху общественото мнение. Как това твърдение се приема от властта, журналистите и обществото?

„Показателно е, че руската служба излезе с подобна оценка близо месец и половина преди годишнината от трагедията в Нови Сад. Студентите веднага отхвърлиха твърденията за подготовка на "сръбски Майдан" и заявиха, че става дума за възпоменателно шествие в памет на 16-те жертви. Интересно е, че същата руска служба, която предупреди за "Майдан", преди това е публикувала десетки критики за износ на оръжие за Украйна през трети страни“, разказа Мирослав Нацков.

По думите му в тези случаи обаче близките до властта медии не отразяваха толкова активно руските позиции. Като цяло положителните и отрицателните сигнали от Москва към Сърбия се представят по различен начин пред обществеността, което допълнително обърква и без това дълбоко разделеното сръбско общество.

Миналата седмица убийството на политическия активист Чарли Кърк стана водещата световна новина, но едно жестоко убийство в Сърбия, в предградие на Белград, макар и без политически мотив, мина извън вниманието на медиите. Какво се случи?

„Посред бял ден 37-годишният Сърджан П. подпалил къщата на съседа си, жестоко го пребил, а след това с автомобил убил сина му. Цялото престъпление той заснел с телефон и публикувал в една от най-популярните социални мрежи. Видеото останало активно няколко часа, преди полицията да го локализира и арестува.

Потресаващо е, че това брутално убийство почти не беше отразено от сръбските медии“, разказва кореспондентът на bTV в Сърбия.

Отново се поставя въпросът как функционират социалните служби и органите на реда в Сърбия, тъй като по сведения от квартала извършителят отдавна е бил известен като агресивен човек, заплашвал с убийство свои съседи. Накрая заканите му се сбъднали.

„Сърбия трябва да бъде особено чувствителна към подобни случаи – особено след масовите убийства през май 2023 г. в основното училище "Владислав Рибникар" и в Младеновац“, казва Нацков.

