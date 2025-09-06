Поредна безсънна нощ в Нови Сад. Антиправителствените протести в Сърбия ескалираха след сблъсъци между демонстрантите и полицията.
Органите на реда използваха сълзотворен газ и шокови гранати, за да разпръснат протестиращите в района около университетския кампус.
11 полицаи са пострадали, а няколко души са арестувани.
Президентът Александър Вучич заяви, че държавата ще се намеси и няма да позволи институциите да бъдат унищожавани.
Вече 10 месеца студенти и други граждани настояват за предсрочни избори и наказания за виновните за трагедията в Нови Сад, при която козирка на гарата се срина и уби 16 души.
