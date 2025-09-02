Десетки хиляди сърби излязоха на протест по улиците на Белград

Десетки хиляди сърби излязоха снощи на протест по улиците на Белград. Така те отбелязаха 10 месеца след трагедията в Нови Сад, която провокира гражданското недоволство заради корупцията в страната.
Недоволните настояха отново за честни предсрочни парламентарни избори.
Шествието беше организирано от учители, ученици и родители в първия ден на новата учебна година.
Гимназисти поведоха процесията с бели рози в ръце, символизиращи 16-те жертви на срутилата се козирка на гарата в Нови Сад.
Имената им бяха изписано в червено.
Граждански протести вчера се проведоха и в много други градове в страната.
