Министерството на вътрешните работи на Сърбия съобщи, че вчера, по време на редовното сортиране на пощата в сградата на сръбското правителство, е забелязан плик, адресиран до вицепремиера и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, в който са открити три куршума, предаде сръбският вестник „Политика“, цитиран от БТА.

Куршумите са забелязани при проверка за сигурност на пратката на рентгенов апарат, съобщи Министерството.

Установено е, че пратката е доставена на 26 август в сръбската поща в Пожаревац.

Полицията е идентифицирала и открила лицето, доставило пратката, и е в ход по-нататъшна работа за установяване на всички обстоятелства около инцидента.

Министерството на вътрешните работи обяви, че предприема всички законово предписани мерки и действия, за да защити безопасността на гражданите и институциите на Сърбия.

