В понеделник полицейското управление на Ню Йорк посъветва хората да избягват Таймс Скуеър в центъра на Манхатън „поради активна полицейска разследване“, предаде Ройтерс.

Устройство с цилиндрична форма е било открито около 10:30 сутринта пред входа на подразделение в центъра на града, според правоохранителните органи. Полицията затвори 7-а авеню между 42-а и 43-а улица за пешеходци и автомобили, предаде Ен Би Си.

Бомбената бригада беше извикана, за да разследва устройството, и в крайна сметка прецени, че обектът не представлява реална заплаха. Сградата на полицията в Ню Йорк беше евакуирана като предпазна мярка, съобщиха официални представители.

Полицейските служители дадоха сигнал „всичко е наред“ малко преди 12 ч. и започнаха да работят за отварянето на района на Таймс Скуеър.

Полицията заяви, че видеозапис показва мъж, който според информациите е оставил „фалшивото“ устройство пред полицейското управление. Той все още се издирва, тъй като разследващите са преценили, че ситуацията е безопасна.

