Сърбия е мост между Изтока и Запада, заяви сръбският президент Александър Вучич при посещението си в Япония.

Той отправи призив сърбите да са дисциплинирани като японците по повод Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме.

„Ще трябва да бъдем дисциплинирани като японците, първо да завършим всичко за ЕКСПО27, да изградим всички съоръжения. Разрешението за строеж на стадиона най-накрая е получено и вярвам, че с много по-голяма отговорност, много по-голям ангажимент и с въпроса какво можем да направим за страната си, а не само какво трябва да направи страната ни за всеки един от нас, ще постигнем това, което те имат тук в Осака“, каза Вучич.

„Специализираното изложение ЕКСПО27 е изключителна и огромна възможност за нас, за мащаба и силата на нашата страна да се представим пред света по най-добрия възможен начин, да покажем, че Сърбия е в крак със съвременните технологии, в развитието на изкуствения интелект, във всичко, което е от ключово значение за нашата страна в бъдеще“, допълни Вучич.

„Бих искал да поздравя гражданите с националния празник, Деня на единството, свободата и сръбското знаме, и да кажа колко е важно в епоха на големи сътресения по целия свят да запазим мира, свободата и единството на нашия народ. Единството на нашия народ както в страната, така и в региона и навсякъде по планетата. Днес тук, в Япония, ще отбележим националния празник по много тържествен начин в главния павилион на ЕКСПО27 заедно с държавния министър Ито Йошимото“, каза Вучич, пред РТС.

По време на посещението в Япония сръбският президент ще се срещне с император Нарухито и с японския премиер Шигеру Ишиба.

Посещението ще завърши с участие в презентация за инвестиционния потенциал на Сърбия, на която ще присъстват и представители на големи японски компании. Това е първото посещение на сръбския държавен глава в Япония. Той ще остане там до 17 септември.

