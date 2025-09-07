Сръбското министерство на външните работи съобщи днес, че следи със загриженост изявленията на определени официални лица във връзка с подписването и разширяването на двустранни споразумения за военно сътрудничество между държави от региона.

Сръбските власти предупреждават, че липсата на прозрачност в това отношение може да доведе до нарастване на напрежението. Това се посочва в прессъобщение на ведомството, публикувано на сайта му и цитирано от БТА.

Сърбия напомня, че Балканите остават чувствителна постконфликтна зона, в която запазването на мира и стабилността е от съществено значение, както за страните от региона, така и за Европа като цяло.

Точно затова всяко недостатъчно прозрачно действие, което може да се тълкува като създаване на военни блокове или съюзи, насочени срещу трети страни, допринася за нарастване на напрежението и задълбочаване на разделенията, вместо да изгражда доверие и да развива сътрудничеството, се посочва в изявлението.

По-рано тази седмица Хърватия и Словения подписаха декларация за военно сътрудничество, която сръбският президент Александър Вучич определи като неприятелска спрямо Сърбия.

Сръбското външно министерство подчерта в днешното си съобщение, че липсата на прозрачност и на обичайните консултации за такива споразумения „отваря място за подозрение и насърчава атмосфера на недоверие“.

Отбелязва се също така, че някои от държавите, които сключват такива споразумения, са членки на НАТО, така че сигурността им е гарантирана от съществуващите колективни механизми.

Така че възниква въпросът за истинските мотиви и цели на тези двустранни споразумения, които нямат ясна военна обосновка, но носят силна политическа символика и изпращат негативни послания в региона. Не разбираме и причините за изключването на определени държави от подобни форми на сътрудничество, се посочва още в съобщението.

