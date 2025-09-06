Сръбският президент Александър Вучич обяви днес, че подписаната декларация за военно сътрудничество между Хърватия и Словения е неприятелска по отношение на Сърбия.

Той ще се опита да разговаря по този въпрос с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщиха ТАНЮГ и БТА.

„Притеснява ме мълчанието на хора от ЕС, от НАТО. Ще се опитам да разговарям с Марк Рюте да видя за какво става въпрос,“ каза Вучич пред проправителствената сръбска телевизия Пинк.

Президентът уточни, че преди време Рюте му е казал, че няма представа за какво става дума в декларацията за сътрудничество.

Хърватският министър на отбраната Иван Анушич и словенският му колега Борут Сайович подписаха вчера в Загреб декларация за военно сътрудничество, което Анушич описа като „нова глава“ в силните отбранителни връзки между двете страни.

Вучич заяви днес, че Сърбия има негативен опит от 90-те години на миналия век и че е ясно, че някой подготвя нещо, когато всичко се погледне през призмата на историята.

„Да запазим стабилността и да запазим сигурността. Същевременно да укрепваме себе си и страната си всеки ден с икономически мерки, ускорен напредък и, разбира се, със силата на нашата армия, която трябва да бъде възпиращ фактор. Това са нещата, които трябва да правим. Затова искам да кажа на хората, че макар тези действия да са ясно и отчетливо враждебни към сръбския народ и държавата Сърбия, ние трябва да успокоим топката, спокойно, хората да не се притесняват“, каза още Вучич.

Той подчерта, че Сърбия в никакъв случай не трябва да позволява да бъде въвлечена в сблъсъци.

