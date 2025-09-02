dalivali.bg
София
сега Слънчево 31°
17 Слънчево 31°
18 Слънчево 30°
19 Слънчево 29°
20 Слънчево 26°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Вучич към Путин: Русия е от изключително значение за Сърбия

От своя страна Путин заяви, че Москва с уважение гледа на независимата ориентация на Сърбия

Снимка: gettyimages

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:46 ч. 02.09.2025 г.

За Сърбия е от изключително значение сътрудничеството с Русия на най-високо ниво, особено в сферата на енергетиката.

Това заяви сръбският президент Александър Вучич в началото на днешната си среща с президента на Руската федерация Владимир Путин, която се провежда в Пекин, предаде БГНЕС.

„Надявам се, че ще имаме възможност не само да запазим, но и да подобрим някои аспекти на сътрудничеството. Енергетиката е за нас изключително важна област и доставките на газ са от особено значение за нас“, заяви президентът на Сърбия. Той каза още, че благодарение на нефтопровода, който се изгражда съвместно с Унгария, Сърбия ще може допълнително да развие сътрудничеството си с Русия в енергийния сектор.

Вучич заминава утре в Китай, ще говори със Си Цзинпин и Путин

„Всички руски компании са добре дошли, включително РЖД, Росатом и много други, които биха желали да участват в инфраструктурни проекти в Сърбия“, подчерта Вучич, цитиран от сръбския официоз „Политика“.

От своя страна Путин заяви, че „Москва с уважение гледа на независимата ориентация на Сърбия“.

„Готови сме за съвместна работа. Надявам се, че ще можем да разговаряме по-подробно за икономическото сътрудничество“, каза Путин и обяви, че до края на годината ще се проведе нова сесия на Смесения комитет за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество между Сърбия и Русия.

Вучич и Путин ще обсъдят широк спектър от теми – от енергетика и доставки на енергийни ресурси до съвместни инфраструктурни проекти и общите двустранни отношения между Сърбия и Русия.

Президентът на Сърбия ще се срещне вдругиден в Пекин и с президента на Китай Си Дзинпин. Очаква се тази среща да даде нов тласък за развитието на всеобхватното стратегическо партньорство между Сърбия и Китай.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

 Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Трамвай дерайлира и се удари в подлез - подозират, че е управляван от младежи (СНИМКИ)

Трамвай дерайлира и се удари в подлез - подозират, че е управляван от младежи (СНИМКИ)
Със 199 км/ ч се е движил Виктор Илиев, врязал се в автобус в София. Два пъти приел райски газ от балонче

Със 199 км/ ч се е движил Виктор Илиев, врязал се в автобус в София. Два пъти приел райски газ от балонче
Силна магнитна буря удари Земята

Силна магнитна буря удари Земята
Разговор между контролната кула и екипажа на самолета на Урсула фон дер Лайен (АУДИО)

Разговор между контролната кула и екипажа на самолета на Урсула фон дер Лайен (АУДИО)
Заради спор: 21-годишна блъсна с колата си 70-годишна жена в Перник

Заради спор: 21-годишна блъсна с колата си 70-годишна жена в Перник
Тази сутрин
Снимка: Банско вече е предпочитана дестинация през цялата година. Какви са цените за уикенд?
Банско вече е предпочитана дестинация през цялата година. Какви са цените за уикенд?
Снимка: Опустошителна суша: Фермери са пред фалит във Врачанско
Опустошителна суша: Фермери са пред фалит във Врачанско
Снимка: Може ли да се стигне до доживотни отнемания на книжки за рецидивисти?
Може ли да се стигне до доживотни отнемания на книжки за рецидивисти?
Лице в лице
Снимка: Ивайло Мирчев и Христина Христова – гости в „Лице в лице“
Ивайло Мирчев и Христина Христова – гости в „Лице в лице“
Снимка: Войната по пътищата: Равносметката от новите мерки
Войната по пътищата: Равносметката от новите мерки
Снимка: Казусът "Паскал"
Казусът "Паскал"
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест