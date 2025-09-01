dalivali.bg
Вучич заминава утре в Китай, ще говори със Си Цзинпин и Путин

Сръбският президент ще присъства на честването на 80-годишнината от края на Втората световна война

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:03 ч. 01.09.2025 г.

Сръбският президент Александър Вучич ще посети Китай от 2 до 4 септември, където по покана на президента на страната Си Цзинпин ще присъства на честването на 80-годишнината от края на Втората световна война, съобщи днес Службата за връзки с медиите на президента, цитирана от регионалната телевизия Ен1.

„Гардиън“: Авторитарният и циничен Вучич разклаща Балканите

Освен с президента на Китай, по време на посещението си в Пекин Вучич ще проведе разговори и с руския президент Владимир Путин, както и с други висши китайски служители и представители на големи компании, се посочва в изявлението.

Вучич за медийния скандал: Ако исках, можех да закрия телевизиите на United Group

По-рано помощникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков припомни, че Путин се е срещнал с Вучич в Москва на 9 май в рамките на събитията, посветени на 80-годишнината от победата над нацистка Германия във Втората световна война,предаде ТАСС. По думите на Ушаков сега между Путин и Вучич „се очаква да се проведе обмен на мнения по ключови въпроси на руско-сръбското сътрудничество, включително в енергийния сектор, в други области и, разбира се, ще бъдат засегнати ситуацията в Косово и ситуацията около Република Сръбска“.

