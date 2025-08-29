dalivali.bg
Вучич за медийния скандал: Ако исках, можех да закрия телевизиите на United Group

Той твърди, че става дума за вътрешен конфликт в самата United Group

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:57 ч. 29.08.2025 г.

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че няма от какво да се защитава по отношение на обвиненията, че иска да ликвидира телевизиите N1 и Nova S. Той твърди, че става дума за вътрешен конфликт в самата United Group и че „основната история през цялото време е колко хора от групата са ощетили собствените си партньори“.

Вучич посочи, че основната тема е „кой кого е ограбил вътре в United Group“ и че не възнамерява да се намесва. Той подчерта, че ако е искал да закрие N1 и Nova S, вече щяха да са закрити, но не е направил това, защото би смятал себе си за „неспособен“, ако не може да се справи с техните „лъжи“.

Аудиозапис разкрива договорки на Александър Вучич за уволнения във водещите сръбски медии (ВИДЕО)

Сръбската разследваща журналистическа мрежа „Крик“ разпространи аудиозапис от разговор между главния изпълнителен директор на компанията Стан Милър и главния изпълнителен директор на Телеком Сърбия Владимир Лучич. Последният е считан за много близък сътрудник на Вучич.

Президентът на Сърбия, гостувайки в ефира на проправителствената телевизия „Пинк“, коментира:

„Те продадоха Total TV, Net TV и SBB. Г-н Драган Шолак продаде всичко за около 1,6 млрд. евро. Толкова сложи в джоба си. Не го е спечелил със знания, а чрез корумпиране на хора в Телеком Сърбия преди години, когато започна незаконно да прокарва кабели, използвайки държавната мрежа. Те са почтени, той е почтен, а аз съм престъпникът, който не е получил нито един евроцент от това.“

Той каза още, че когато KKR е продавала своите дялове, е потърсила инвеститор и е привлякла BC Partners, които са дали „три, четири, пет милиарда“. „И всичко това са сложили в джобовете си. Сега са се скарали заради парите, съдят се помежду си, защото на Шолак никога не му е достатъчно. А сега твърдят, че аз съм оказвал влияние върху нещо, защото съм чул или видял някого“, каза още Вучич.

По думите му се е срещал два пъти в Давос с Никос от BC Partners заради инвестициите в Сърбия и не е крил това. За Александра Суботич той заяви, че я е виждал само веднъж.

„Гардиън“: Авторитарният и циничен Вучич разклаща Балканите

На въпрос дали е искал Суботич да бъде отстранена, Вучич определи твърденията като „много глупави“, тъй като, по думите му, винаги е критикувал United Group много по-сурово и публично.

„Смятам, че Драган Шолак е международен престъпник, перач на пари, човек без скрупули, и че е много лош човек“, подчерта Вучич.

По думите му конфликтите вътре в United Group продължават от месеци, а засегнатите страни вече се съдят помежду си. Според него това е причината „да им е бързало“ и да се опитват „да предизвикат хаос в Сърбия“, но гражданите на страната са се показали като „зрели, сериозни и посветени на своята държава“ и не са позволили това да се случи.

Вучич коментира още, че десет години обществото е било убеждавано, че Драган Шолак не се намесва в редакционната политика, а сега се вижда, че „той е реално главният редактор“.

