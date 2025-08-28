dalivali.bg
Аудиозапис разкрива договорки на Александър Вучич за уволнения във водещите сръбски медии

Шефовете на United Group и на BC Partners са се съгласили с исканията на сръбския президент, който е бил „много разстроен“

Снимка: krik.rs

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:28 ч. 28.08.2025 г.

Журналистическите мрежи OCCRP и KRIK са се сдобили с аудиозапис на разговор между Стан Милър, главен изпълнителен директор на United Group, и Владимир Лучич, главен изпълнителен директор на Telekom Srbija (Телеком Сърбия) и близък сътрудник на президента Александър Вучич.

В този разговор Лучич казва на Милър, че сръбският президент е поискал уволнението на един от ключовите хора в United Media, Александра Суботич – под чието ръководство работят няколко медии, сред която и една от най-големите сръбски телевизии N1.

Милър обяснява на Лучич, че преди да бъде уволнен, Суботич първо трябва да бъде отслабена компанията, която управлява:

„Трябва да направя тази компания много малка в Сърбия“, чува се той в разговора, който журналистите са получили.

„Разбирам, че президентът ви се обади и е много разстроен и мога да го разбера, но трябва да намеря начин да го направя бързо и ефикасно“, каза главният изпълнителен директор на United Group Стан Милър пред директора на сръбския телеком Владимир Лучич в средата на август.

Милър пое управлението на United Group преди два месеца. Александра Суботич - жената, която управлява една от компаниите от тази група, United Media, и под чиято егида функционират няколко медии, които отразяват критично правителството в Сърбия.

Изглежда, че телевизия N1 се оказва трън в очите на президента на Сърбия.

„Когато обещая нещо, го изпълнявам. Аз съм човек на думата си“, убеди натъртва Милър в разговора с Лучич, с който разполагат журналисти от мрежите на OCCRP и KRIK.

Той обясни обаче, че се нуждае от повече време. „Проблемът е, че твърде много неща се случват твърде бързо на много фронтове, включително това в Сърбия. (...) Не мога да уволня Александра днес, както говорихме, нали? Трябва да направя тази компания много малка в Сърбия, ако разбирате какво имам предвид. Да я отделя. (Отнема) време и за това се споразумяхме“, обясни му Милър плана си.

Лучич казал на Милър, че сръбският президент Александър Вучич вече е обсъдил уволнението на Суботич с човека, който е над него в корпоративната йерархия - Никос Статопулос, президентът на „Би Си Парнтнърс“ - инвестиционният фонд, който е мажоритарен собственик на United Group.

„Президентът помоли Никос бързо да смени само Александра Суботич, а не директорите на когото и да било в N1 или Nova S. Той беше наясно, че сега е трудно да се смени директорът на когото и да било без реорганизация“, каза Лучич.

Снимка: Reuters

„Никос е мой приятел. Познавам го отдавна. Но в крайна сметка аз управлявам една шибана компания. И обичам Никос. Той ми е много скъп. Добър приятел. Познавам семейството, всичко. Но от друга страна, трябва да довърша нещата. И ще ги довърша възможно най-скоро, Владо“, казал му Милър. По време на разговора Милър увери Лучич в своята лоялност.

„Знаеш ли, когато се ръкувахме, нали? Сега сме заедно. Когато те срещнах в първия ден, станахме приятели. Не е нужно да прекараш сто години с някого, за да станеш приятел. Вярвам ти на сто процента“, каза той на Лучич.

Освен замяната на Суботич, която беше централната тема на разговора, те засегнаха и онлайн портала за пазаруване Shoppster, който е собственост на United Group и който Telekom очевидно възнамерява да купи. „Има още нещо, което трябва да те попитам. Относно придобиването на Shoppster и другите неща, за които говорихме. Толкова съм зает. Можеш ли да го отложиш за една седмица?“, попита Милър.

„Подготвил съм екипа си“, отговори му Лучич.

„Ще летя до Сърбия и ще го завършим. А след това ще обядваме хубаво в клуба, както миналия път“, завърши разговора Милър.

Въпреки съдържанието на разговора, Лучич, отговаряйки на въпросите, изпратени му от журналисти на KRIK, отрече да е обсъждал уволнението на Суботич с Милър.

„Ние не се намесваме в кадровите решения на други компании“, посочи Лучич за OCCRP и KRIK и заяви, че са обсъждали „технически и координационни въпроси, свързани с активите, които поехме (от United Group)“.

Той също така заяви, че не е вярно, че Вучич го е помолил да настоява пред новия генерален мениджър на United Group за смяната на Суботич: „Това твърдение е неправилно и неоснователно. Не получихме такова искане, нито би било уместно.“

Кабинетът на президента на Сърбия също отрече да е отправяна молба за уволнението в отговор на въпросите на KRIK. Медийният съветник на Вучич, Сузана Василевич, заяви, че президентът „не се е намесвал в редакционната политика на медиите, нито се е интересувал от нея“.

Снимка: Reuters

Това, което той каза в интервю за телевизия Pink по-рано тази година, обаче показва, че Вучич е знаел, че в тази частна компания предстоят големи промени.

По това време той заяви, наред с други неща, че част от журналистите, които работят в медиите под контрола на United Media, ще бъдат „уволнени“ през ноември.

Суботич, която е начело на United Media от почти 15 години, заяви пред OCCRP и KRIK, че „е неприемливо мениджърът, назначен от мажоритарния собственик, да обсъжда уволнението ѝ с генералния директор на конкурентна компания, особено с Телеком Сърбия“.

