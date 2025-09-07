Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да премине към втори етап от санкциите срещу Русия заради войната в Украйна.

Изказването му подсказва, че той е по-близо до засилване на санкциите срещу Москва или купувачите на руски петрол, разочарован от войната, пише Ройтерс.

Тръмп многократно заплашваше Москва с по-нататъшни санкции, но ги отлагаше, докато преговорите продължаваха.

Последните коментари сочат все по-агресивна позиция, но Тръмп не стигна дотам да заяви, че е решен да вземе такова решение, нито какво би означавала такава втора фаза.

На въпрос на репортер в Белия дом дали е готов да премине към втория етап от санкциите срещу Русия, Тръмп отговори: „Да, готов съм“.

Американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че САЩ са готови да „увеличат натиска“ върху Русия, но подчерта, че само съвместни действия с Европа могат реално да принудят Москва да седне на масата за преговори.

Бесент посочи, че Тръмп и вицепрезидентът му Джей Ди Ванс са провели „много продуктивен разговор“ с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а и самият той е разговарял с нея.

„Обсъждаме какво могат да направят заедно ЕС и САЩ. Ние сме готови да увеличим натиска върху Русия. Но имаме нужда нашите европейски партньори да ни последват“, каза Бесент в ефира на Ен Би Си.

Президентът Тръмп вече заплаши с наказания за държави, които купуват руски петрол, за да пресече ключов източник на финансиране за войната на Путин, но досега санкции бяха наложени само на Индия.

„Ако САЩ и ЕС наложат още санкции и вторични мита на страните, които купуват руски петрол, руската икономика ще се срине напълно. И това ще принуди президента Путин да седне на масата за преговори“, подчерта Бесент.

Американският президент е разочарован от неспособността си да спре боевете в Украйна, след като първоначално предсказа, че ще успее да сложи бързо край на войната, когато пое поста през януари.

