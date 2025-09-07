Европа осъди руската въздушна атака срещу Украйна – най-голямата от началото на войната. Нападението беше извършено с над 800 дрона и 13 ракети. Загинали са четирима души, десетки са ранените. За първи път Москва удари правителствена сграда в Киев.

Според властите в Киев са били убити майка и нейният 3-месечен син. Кметът на града Виталий Кличко съобщи по-рано, че в столицата са загинали най-малко двама души, включително едно дете, а 11 са ранени.

Русия порази главната сграда на украинския кабинет, разположена в историческия Печорски квартал. Засегнати са покривът и горните етажи. Все още не е ясно дали сградата е била ударена от ракета или от дрон.

Единственият коментар на Москва дойде от министерството на отбраната – то твърди, че са поразени цели от военно-промишления комплекс на Киев.

Според украинските власти обаче, е засегната гражданска инфраструктура в Одеса, Харков, Днипро, Кривой Рог, Кременчук и други населени места. Повече от 20 къщи и детска градина са били повредени при руските атаки срещу Запорожие, написа Зеленски.

„Подобни убийства сега, когато истинската дипломация можеше да започне отдавна, са умишлено престъпление и удължаване на войната. Трябва да изпълним всичко, което беше договорено в Париж. Разчитаме и на изпълнението на всички споразумения за укрепване на нашата противовъздушна отбрана. Светът може да принуди кремълските престъпници да спрат убийствата – всичко, което е необходимо, е политическа воля“, заяви украинскяит президент.

Остра реакция дойде от водещите страни в „Коалицията на желаещите“.

„Заедно с Украйна и нашите партньори ние защитаваме мира. Русия, от своя страна, все повече се вкопчва в логиката на войната и терора. Заедно с Украйна ще продължим да правим всичко възможно, за да гарантираме, че ще възтържествува справедлив и траен мир“, заяви френският президент Еманюел Макрон.

Високопоставени представители на Европейския съюз определиха ударите като поредното доказателство за липсата на желание в президента Владимир Путин за мирни преговори.

„За пореден път Кремъл се подиграва с дипломацията, погазва международното право и убива безразборно“, написа председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Х.

„Говори за мир, а в същото време засилва бомбардировките и обстрелва правителствени сгради и жилища - това е представата на Путин за „мир“, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

По думите им през уикенда са продължили обсъжданията за 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Очаква се в близките дни да бъде предложен официален проект на законодателни мерки, които трябва да бъдат одобрени от правителствата на страните членки.

Британският премиер Киър Стармър също коментира най-мащабната въздушна руска атака срещу Украйна.

„Ужасен съм от тази поредна брутална атака тази нощ срещу Киев и други части на Украйна, която отне живота на цивилни и нанесе щети по важна инфраструктура. За първи път беше нанесен удар в самото сърце на украинската гражданска власт. Тези подли нападения показват, че Путин смята, че може да действа безнаказано. Очевидно е, че той не търси мир", заяви той.

От своя страна Украйна удари отново тръбопровода „Дружба“ в руската Брянска област. Атаката не е засегнала доставките на руски петрол за Унгария и Словакия, съобщиха властите. Руските противовъздушни сили са свалили 69 украински дрона тази нощ. Трима души са загинали.

