Най-голямата нощна въздушна атака на Русия по време на войната запали главната сграда на украинското правителство в Киев и отне живота на трима души, съобщиха украински официални лица в неделя.

„За първи път правителствената сграда беше повредена от вражески удар – покривът и горните етажи“, заяви украинският премиер Юлия Свириденко в Телеграм.

Свидетели на Ройтерс видяха как горният етаж на главната сграда на украинското правителство, разположена в историческия квартал „Печерски“, гори, а гъст дим се издига в ясното синьо небе точно след изгрев слънце.

Снимка: Ройтерс

Въздушните сили на Украйна съобщиха в Телеграм, че Русия е изстреляла 805 дрона в Украйна през нощта и 13 ракети, като украинските отбранителни части са свалили 751 дрона и четири ракети.

Това е най-големият брой дронове, които Русия е използвала за атака срещу страната, откакто Москва започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Тимур Ткаченко, шефът на военната администрация в Киев, каза, че тялото на бебето е било извадено от развалините в квартал „Дарницки“, където е била повредена четириетажна жилищна сграда.

Млада жена също е загинала в резултат на атаката срещу района, който се намира на изток от река Днепър.

Държавните служби за извънредни ситуации съобщиха, че 18 души са били ранени при нощната атака, която предизвика пожари в целия град.

Снимка: Ройтерс

Москва не коментира веднага атаките. И двете страни отричат да са нанасяли удари по цивилни, но хиляди са загинали във войната, която Русия започна с пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

По-рано кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че възрастна жена е загинала в бомбено убежище в „Дарницки“, а сред ранените има и бременна жена.

Държавните служби за извънредни ситуации съобщиха, че пожар е избухнал в две от четирите етажа на жилищна сграда в квартала, който е бил ударен при атаката с дронове, като конструкцията му е частично разрушена.

