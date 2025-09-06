Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли идеята на Владимир Путин за двустранна среща в Москва, като отговори вчера с предложение руският лидер да посети Киев.

"Той може да дойде в Киев. Не мога да отида в Москва, когато страната ми е под ракетни удари, подложена на атака всеки ден. Не мога да отида в столицата на този терорист", каза Зеленски в интервю за американската телевизия "Ей Би Си Нюз".

Според него предложението на Путин всъщност е имало за цел да отложи срещата им.

Володимир Зеленски изтъкна, че е готов за среща под всякаква форма. По негово мнение Путин си "играе със САЩ".

"Ако човек не иска да се срещне по време на война, разбира се, той може да предложи нещо, което не би било приемливо за мен или за другите", отбеляза украинският президент.

Владимир Путин заяви вчера, че е готов да се срещне със Зеленски и Москва е най-доброто място за възможна среща между двамата.

По-рано украинският президент обсъжда със словашкия премиер Роберт Фицо енергийната инфраструктура в региона. Братислава критикува Киев, че ударите му по руски енергийни обекти спират доставките на петрол и газ до Словакия.

Фицо призова Зеленски да вземе предвид словашките интереси, а президентът от своя страна заяви, че Украйна е готова за съвместни проекти и доставки на петрол и газ за Словакия, стига те да не идват от Русия.

