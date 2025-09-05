„Мисля, че сме много далече от това да видим началото на края на войната в Украйна. Владимир Путин задраска всякакви форми на гаранция, изработени от европейските сили и вторият проблем – най-вероятно Доналд Тръмп ще загуби интерес в този конфликт, виждайки, че от една страна Европа и Украйна и от друга – Русия, са много далече от постигането на някаква базова регулировка“, каза международният анализатор Мартин Табаков в предаването „Лице в лице“.

Соред Табаков руският президент зачерква не просто идеята за гарантиране на сигурността на Украйна от Европа, но и опитите американската администрация да води дипломация в посока край на войната.

„Проблемът по оста Тръмп – Путин е, че американският президент направи няколко компромиса със своя руски колега. Първо, Тръмп зачеркна европейската теза, че първо трябва да се постигне преустановяване на бойните действия и след това да договаряме рамката на мирното споразумение. Путин се видя с Тръмп и американският президент забрави за тази теза. Той прие руската такава, в която Путин му каза да не се занимаваме с подробности за преустановяване на бойните действия, нека да изградим рамката на преустановяването на този конфликт. Защо прави това ръководителят на Кремъл – защото знае, че такава рамка няма да се изработи и по този начин ще спечели допълнително време за военните си действия“, каза анализаторът.

Разполагането на западни войски в Украйна

По думите на Мартин Табаков заявката на Макрон, че 26 държави са готови да дислоцират свои войски на украинска територия не е съвсем вярна.

„България далеч не е единствената държава, която отказва. Италия, Полша, Германия, Финландия – държави, които са чувствително близко до Руската федерация. В т.нар. Коалиция на желаещите има два кръга - едното е ядро и това са държави, които освен военно-техническа помощ са готови да дислоцират и европейски войски и вторият кръг - периферия около ядрото, държави, които по-скоро предпочитат да ограничат своята подкрепа за Украйна само до военно-техническа помощ. България е такъв случай с едно важно уточнение, че освен с логистика и антиминни операции, все пак произвежда боеприпаси, които по един или друг начин се озовават в Украйна“, обясни той.

По думите на международния анализатор, за да бъдат разположени европейски войски в Киев трябва налице да са две условия - мирно споразумение и американска подкрепа.

„Дали има такава – все още няма еднозначен отговор. Поне индикациите досега са такива, че американският президент допуска някаква форма на участие на САЩ в осигуряване на този механизъм за сигурност. В каква роля би било американското участие – става дума най-вероятно за предоставяне на разузнавателна подкрепа, за логистика и евентуално нещо, за което европейците настояваме, а американците се дърпат - военно-въздушна подкрепа от САЩ, ако има нужда от такава“, каза международният анализатор.

