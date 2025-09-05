Украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че хиляди войници могат да бъдат разположени в Украйна при гаранции за сигурност, предложени от съюзниците ѝ, след като войната на Русия срещу страната му приключи, съобщи Ройтерс.

Френският президент Еманюел Макрон заяви в четвъртък, че 26 страни са се ангажирали да предоставят гаранции за сигурност на Украйна след войната, включително международни сили на суша, море и въздух.

Макрон първоначално заяви, че тези сили ще бъдат разположени в Украйна, но по-късно каза, че някои от страни ще предоставят гаранции, но ще останат извън Украйна, например като помогнат за обучението и оборудването на силите на Киев.

„Важно е, че обсъждаме всичко това... определено ще са хиляди, а не само няколко“, заяви Зеленски след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Ужгород, Западна Украйна.

В отговор на въпрос на журналист той заяви, че е твърде рано да коментира подробности.

Руският президент Владимир Путин заяви в петък, че всички западни войски, разположени в Украйна, ще бъдат легитимни цели за атака от страна на Москва.

В Ужгород Зеленски заяви още, че е „координирал стъпките“ в преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз с Коща.

Киев разглежда членството в ЕС като ключ към своята сигурност и възстановяване след войната.

Президентът на Украйна трябваше да се срещне и със словашкия премиер Роберт Фицо днес.

Заместник-министърът на енергетиката Роман Андарак заяви в Копенхаген, че се очаква Зеленски да обсъди с Фицо постепенното преустановяване на доставките на руски петрол през Украйна.

