26 държави се ангажираха с осигуряването на сигурността на Украйна след войната

Двадесет и шест държави са предложили да допринесат за сигурността на Украйна след евентуално споразумение за прекратяване на огъня с Русия, заяви френският президент Еманюел Макрон след срещата на върха, добавяйки, че подкрепата на САЩ ще бъде финализирана в следващите дни.

Срещата на върха на „коалицията на желаещите“ съюзници в Киев за утвърждаване на гаранциите за сигурност, ако или когато бъде сключено мирно споразумение в Украйна, беше последвана от видеоконференция с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Днес имаме 26 държави, които официално са се ангажирали – други все още не са заели позиция – да разположат като „успокоителни сили“ войски в Украйна или да присъстват на земята, в морето или във въздуха“, заяви Макрон пред репортери след като се проведе срещата на върха.

Той добави, че „тези сили не целят да водят война срещу Русия“, предаде АФП.

Американската подкрепа за гаранциите за сигурност, спонсорирани от Европа, ще бъде финализирана „в следващите дни“, добави Макрон.

Той заяви, че „няма съмнение“ относно готовността на САЩ да участват в усилията за сигурност.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски благодари на европейските съюзници за съгласието им да изпратят войски в Украйна след войната, описвайки тази стъпка като първа „конкретна мярка“.

„Мисля, че днес, за първи път от дълго време насам, това е първата толкова сериозна конкретна стъпка“, заяви Зеленски пред репортери.

Френският президент също така посочи, че европейските страни ще наложат нови санкции на Русия – „в сътрудничество със Съединените щати“ – ако Москва продължи да отказва мирно споразумение.