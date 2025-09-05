Приветстваме това, че руският президент Владимир Путин вижда бъдещето на Украйна в Европейския съюз, заяви говорител на Европейската комисия.

Украйна решава по въпроса с разполагането на войски на нейна територия, добави говорителят, попитан за думите на Путин, че руската страна ще възприема като легитимна военна цел чужди войски в украинските граници, особено преди края на войната.

Говорителят каза още, че ЕС продължава подготовката на допълнителни санкции срещу Русия и се стреми да съгласува действията в тази посока със своите съюзници, предава БТА.

Санкциите дават резултат, ще продължим натиска върху руската военна икономика, добави той и каза, че ЕС се придържа към графика за пълно прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива.

По думите му целта е Русия да пристъпи към мирни преговори и Путин да участва в тях. Според говорителя този въпрос е бил обсъден в телефонен разговор между председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

