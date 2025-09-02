Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Русия никога не се е противопоставяла на потенциалното членство на Украйна в Европейския съюз и отхвърли твърденията някога да е планирала да атакува Европа, предаде Ройтерс.

Путин каза на словашкия премиер Роберт Фицо по време на двустранна среща в Китай, че западните държави и НАТО се опитват да интегрират цялото постсъветско пространство и че Русия няма други цели, освен защитата на собствените си интереси.

Руският президент посочи, че сигурността на Русия не трябва да бъде застрашена от едно евентуално мирно споразумение с Украйна, която иска да получи гаранции за сигурност, за да възпрепятства Москва да я нападне отново, отбелязва Франс прес.

Снимка: Ройтерс

"Украйна сама трябва да реши как да гарантира своята сигурност", каза Путин по време на срещата си със словашкия премиер.

"Нейната сигурност обаче не може да бъде гарантирана за сметка на сигурността на други страни, включително на Русия", заяви Путин.

