Той е момчето, което събуди институциите - 18-годишният Мартин Атанасов, който показа истинското лице на войната по пътищата. Роден е на 6 май 2007 г. в София. Ученик е в 12-и клас в 127. СУ "Иван Денкоглу".

Разтърсен от поредица трагични инциденти с деца на пътя, Мартин решава да действа. Без екип, без финансиране, но с решителността на човек, който вярва, че промяната започва от един човек.

Създава проекта "Черна писта" - интерактивна карта, която визуализира близо 180 хиляди катастрофи в България за последните пет години. Синтезира сам официалните данни от МВР, а когато АПИ му отказва достъп до информация, Мартин обжалва решението в съда.

"Черна писта" не е просто дигитален проект. Тя се превърна в символ на гражданска отговорност, в повод за обществен дебат и в пример, че младите могат не само да говорят, но и да променят.

Той е сред финалистите в инициативата "20 под 20" на вестник „Капитал“. Заема място и в престижната класация "40 до 40" на Дарик радио, а на 1 ноември Мартин стана най-младият „Будител на годината“ в историята на класацията на БНР.

„Водещото е огромната мотивация. Освен това нещото, от което винаги съм се водел и ще продължа да се водя, е да бъда полезен. Да знам, че е имало смисъл, че някаква несправедливост е била поправена или някакъв проблем е бил решен – макар и частично“, каза в „120 минути“ Мартин.

Червените точки в „черната му писта“ са около 180 000.

„Зад всяка една червена точка стои история. Зад част от тях стоят загинали, ранени. Проектът няма за цел да се бори с войната по пътищата. Има за цел да покаже мащаба на цялата картина. На това колко огромен и повсеместен е този проблем и засяга всички ни“, каза Мартин.

„Прекалено много хора загинаха. В една България, в която си говорим за демографска криза, населението ни по такъв безумен начин да загива е просто повече от пародия и безумие“, смята той.

Според него в днешно време будителите са много по-различни, отколкото тези, които даваме за пример във Възраждането.

„Ние живеем в много по-различни времена и ако ги сравним, сравняваме ябълки с круши. Но будители днес има и за мен съществуват. Те са хората, които правят добро. Аз много трудно мога да се нарека будител“, каза Мартин Атанасов.

Той иска да посвети наградата си "Будител на годината" на всички млади хора у нас.

"За първи път може да го обявим - ще я поставим на публично място в София, по всяка вероятност в метростанция "Сердика", за да може някой, който чака метрото, да се спре, да прочете на табелката до нея и евентуално да се вдъхнови. Идеята на този конкурс за мен е точно тази - да вдъхновява. Тази награда заслужава да бъде при хората, а не да стои на някой рафт и да събира прах", каза Мартин.

