18-годишният Мартин Атанасов, който създаде карта на катастрофите у нас през последните 4 години, стана "Будител на 2025 година". Младежът е най-младият призьор в историята на наградите. bTV връчи свое специално отличие.

Победителят посвети наградата си на младите и активни хора.

"Към България мога да отправя пожелание да имаме повече примери за будители сред нас, защото имаме нужда от тях", коментира Мартин Атанасов.

Журналистът на bTV Кристина Газиева връчи специална награда на нашата медийна група на Илиян Русев – Скури, който е треньор по плуване на деца с увреждания в Русе.

Актрисата Елена Петрова прие приза от негово име.

"Вярвам, че ще продължим изграждането на водно-рехабилитационният център в град Русе", коментира тя.

Организатор на наградите е Българското национално радио.

"Вярвам, че и доброто, и лошото са заразни и колкото по-често се сблъскваме с доброто, толкова по-голяма е възможността то да покълне във всеки един от нас", коментира Милен Митев, директор на БНР.

Водещи на церемонията бяха Анелия Мангарова от БНР и водещият на "Тази Събота и неделя" по bTV Митьо Маринов.

"Има няколко дати общо взето в българския календар, които ни обединяват и този определно е сред тях. Тазгодишният "Будител на годината"е 12-и поред.

В края на май тази година Мартин Атанасов създаде карта на България, на която са отбелязани всички пътни инциденти през последните 4 години. На нея са събрани данни за повече от 177 000 катастрофи по българските пътища от 2021 година насам.

"Провокира ме случката със Сияна, нещо което в мнозина от нас отключи темата със пътната безопасност и на практика, че на пътя никой не е застрахован. Това е лицето на войната по пътищата“, коментира тогава младежът.

12-годишното момиче загина на пътя Плевен – Телиш. Шофьорът е обвинен за причиняване на тежко пътнотранспортно произшествие по непредпазливост и причиняване на смърт.

По думите на момчето почти няма път у нас, по който да не е станала катастрофа. Инцидентите са разделени по години, по вид и според това дали са взели жертва.

