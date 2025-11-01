Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участва в откриването на паметник на бележития български общественик, политик и просветен деец Стоян Омарчевски в Нова Загора.

„Радвам се, че точно днес почитаме човека, който е обявил 1 ноември за Празник на народните будители“, каза Вълчев.

Той отбеляза, че Стоян Омарчевски е сред личностите, оставили ярка следа в българската история и в тази на българското образование, чието име днес не се споменава достатъчно.

„Стоян Омарчевски е визионер, който е положил основите на съвременното българско образование. Като министър на народното просвещение той въвежда задължителното oсновно образование, полага основите на професионалното и специализираното, както и на висшето икономическо образование“, посочи министърът.

Той поздрави община Нова Загора за инициативата да почете Стоян Омарчевски с паметник в родния му град. Той е първият в страната до момента.

„Много се надявам вашият пример да бъде последван от други общини - да трасирате пътя за една признателност на повече хора, които са направили така че да живеем в едно по-добро и по-хармонично общество“, каза министърът.

„Днешният първи ден на ноември ще остане в историята не само на нашия град, ще остане в историята на България. Откриваме паметник на един велик българин – родолюбец, визионер, истински будител и национална гордост“, каза в словото си кметът на Нова Загора Галя Захариева.

Тя отбеляза, че досега този забележителен българин не е бил почетен никъде по такъв начин.

Паметникът е дело на скулптора Тодор Димитров и архитект Николай Василев.

