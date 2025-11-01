dalivali.bg
Децата на България: Честит празник на народните будители! (ВИДЕО)

Децата от столичното 127-мо училище „Иван Денкоглу“ рецитират „Питат ли ме де зората“ в празнично видео по случай Деня на будителите

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:55 ч. 01.11.2025 г.

Честит ден на народните будители! 

Днес е денят, в който прославяме делото на хилядите български просветители, книжовници, революционери, културни дейци, учители, личности, помогнали за възхода и запазването на българския народ.

Отбелязваме Деня на народните будители

Празник на големите българи, който се отбелязва, "за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни" - целта е описана в Прокламацията за Деня на народните будители от 1922-ра година. 

А такъв смисъл вече виждат децата от столичното 127-мо училище "Иван Денкоглу", които може да видите и чуете във видеото. 

