Децата на България: Честит празник на народните будители! (ВИДЕО)

Честит ден на народните будители!

Днес е денят, в който прославяме делото на хилядите български просветители, книжовници, революционери, културни дейци, учители, личности, помогнали за възхода и запазването на българския народ.

Празник на големите българи, който се отбелязва, "за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни" - целта е описана в Прокламацията за Деня на народните будители от 1922-ра година.

А такъв смисъл вече виждат децата от столичното 127-мо училище "Иван Денкоглу", които може да видите и чуете във видеото.