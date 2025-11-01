Отбелязваме Деня на народните будители. Празникът е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията.

За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив. През 1922 г. министърът на просвещението Стоян Омарчевски внася предложение за отбелязване на 1 ноември като празник на народните будители, което е прието от 19-то Обикновено Народно събрание на 13 декември 1922 г. със Закон за допълнение на Закона за празниците.

С указ 23 от 3 февруари 1923 г. на цар Борис Трети 1 ноември е определен за празник в памет на заслужилите българи. От 1945 г. денят не се отбелязва официално.

В бюлетин „Дневни вести“ на БТА четем за отбелязването на Деня на народните будители:

31 октомври 1938 г. Утре, 1 ноември — денят на свети Иван Рилски и на народните будители, е и Тезоименния ден на Нейно Величество Царицата Йоанна.

По този случай в 10 часа, в храма-паметник „Св. Александър Невски“, ще се отслужи благодарствен молебен, на който ще присъстват всички министри, висши офицери, чиновници и други официални лица.

След молебена официалните лица и офицерите ще се разпишат в книгата на Нейно Величество в двореца.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK