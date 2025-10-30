По случай Деня на народните будители: Подари книга на дете в нужда този 1 ноември

По случай Деня на народните будители фондация „Запази Доброто“ започва благотворителна кампания под надслов „Подари книга на дете в нужда“. Целта - да се събуди любовта към четенето сред децата и младежите, да се насърчи интересът им към българските автори и да се вдъхновят бъдещи млади творци.
Организаторите събират книги от български писатели, подходящи за деца и тийнейджъри на възраст между 4 и 18 години - както нови, така и запазени, които вече не се използват, но могат да зарадват дете в нужда.
„Всяка книга, всяко споделяне и всяка подкрепа имат значение“, казва Миглена Трендафилова, доброволец във фондацията и инфлуенсър в социалните мрежи.
View this post on Instagram
Меги - както я познават почитателите ѝ, решава да разпространи каузата и записва видео, което обаче на пръв поглед няма нищо общо с нея - а някои определят като скандално. Повече за това и за мисията както на Меги, така и на фондацията, тя самата разказва пред LadyZone.
Интервюто с Меги можете да видите тук:
Фондация „Запази Доброто“ вече близо десет години помага на деца и хора в неравностойно положение, като основното ѝ внимание е насочено към хората от Северозападна България - един от най-бедните райони у нас.
Как можете да помогнете:
Изпратете нова или запазена книга от български автор, подходяща за дете или младеж.
С всяка изпратена книга:
подарявате на дете достъп до света на книгите;
помагате на едно добро дело да стигне по-далеч;
ставате част от общността на хора, които вярват в доброто.
В Деня на народните будители, освен че ще бъдат подарени книги, при децата ще дойдат и български писатели, които ще им четат и ще разговарят с тях.
Адрес за изпращане:
офис на Еконт/Спиди,
гр. София, Младост 2
до: Фондация „Запази Доброто“
тел. 0897 941 948
Всяка книга, всяко споделяне и всяка подкрепа имат значение!
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase