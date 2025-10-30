По случай Деня на народните будители: Подари книга на дете в нужда този 1 ноември

По случай Деня на народните будители фондация „Запази Доброто“ започва благотворителна кампания под надслов „Подари книга на дете в нужда“. Целта - да се събуди любовта към четенето сред децата и младежите, да се насърчи интересът им към българските автори и да се вдъхновят бъдещи млади творци.

Организаторите събират книги от български писатели, подходящи за деца и тийнейджъри на възраст между 4 и 18 години - както нови, така и запазени, които вече не се използват, но могат да зарадват дете в нужда.

„Всяка книга, всяко споделяне и всяка подкрепа имат значение“, казва Миглена Трендафилова, доброволец във фондацията и инфлуенсър в социалните мрежи.

Меги - както я познават почитателите ѝ, решава да разпространи каузата и записва видео, което обаче на пръв поглед няма нищо общо с нея - а някои определят като скандално. Повече за това и за мисията както на Меги, така и на фондацията, тя самата разказва пред LadyZone.

Интервюто с Меги можете да видите тук:

Фондация „Запази Доброто“ вече близо десет години помага на деца и хора в неравностойно положение, като основното ѝ внимание е насочено към хората от Северозападна България - един от най-бедните райони у нас.

Как можете да помогнете:

Изпратете нова или запазена книга от български автор, подходяща за дете или младеж.

С всяка изпратена книга:

подарявате на дете достъп до света на книгите;

помагате на едно добро дело да стигне по-далеч;

ставате част от общността на хора, които вярват в доброто.

В Деня на народните будители, освен че ще бъдат подарени книги, при децата ще дойдат и български писатели, които ще им четат и ще разговарят с тях.

Адрес за изпращане:

офис на Еконт/Спиди,

гр. София, Младост 2

до: Фондация „Запази Доброто“

тел. 0897 941 948

