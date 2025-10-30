dalivali.bg
Още петима са задържани за обира в Лувъра, но няма следа от бижутата
Заради гореща вода от душа: Пенсионер е починал в хотелска стая, докато се къпе

Окончателно: Студентите в платена форма на обучение също имат право на стипендия

Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния

Нарушени са всички закони, наредби и правила: Спират строителство в район „Лозенец“ в София (СНИМКИ)
Схема за пари? Братовчедката на Хасърджиев е дала стотици хиляди за център за деца с увреждания, а такъв няма

Срещата САЩ-Китай: Пекин ще предостави редкоземни елементи и ще получи по-ниски мита

На круиз за последно: „Майка ми можеше да е жива, но те я оставиха сама на острова“

Тържествено започна празника на св. Крал Стефан Милутин в София

Орбан заминава за Белия дом: С Тръмп обсъждат организирането на нова руско-американска среща
България

По случай Деня на народните будители: Подари книга на дете в нужда този 1 ноември

Изпратете нова или запазена книга от български автор, подходяща за дете или младеж, и събудете любовта към четенето сред тях

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:41 ч. 30.10.2025 г.

По случай Деня на народните будители фондация „Запази Доброто“ започва благотворителна кампания под надслов „Подари книга на дете в нужда“. Целта - да се събуди любовта към четенето сред децата и младежите, да се насърчи интересът им към българските автори и да се вдъхновят бъдещи млади творци.

Организаторите събират книги от български писатели, подходящи за деца и тийнейджъри на възраст между 4 и 18 години - както нови, така и запазени, които вече не се използват, но могат да зарадват дете в нужда.

„Всяка книга, всяко споделяне и всяка подкрепа имат значение“, казва Миглена Трендафилова, доброволец във фондацията и инфлуенсър в социалните мрежи.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Megsun (@megikikyova)

Меги - както я познават почитателите ѝ, решава да разпространи каузата и записва видео, което обаче на пръв поглед няма нищо общо с нея - а някои определят като скандално. Повече за това и за мисията както на Меги, така и на фондацията, тя самата разказва пред LadyZone.

Интервюто с Меги можете да видите тук:

Фондация „Запази Доброто“ вече близо десет години помага на деца и хора в неравностойно положение, като основното ѝ внимание е насочено към хората от Северозападна България - един от най-бедните райони у нас.

Как можете да помогнете:

Изпратете нова или запазена книга от български автор, подходяща за дете или младеж.

С всяка изпратена книга:

подарявате на дете достъп до света на книгите;

помагате на едно добро дело да стигне по-далеч;

ставате част от общността на хора, които вярват в доброто.

В Деня на народните будители, освен че ще бъдат подарени книги, при децата ще дойдат и български писатели, които ще им четат и ще разговарят с тях.

Адрес за изпращане:

офис на Еконт/Спиди,

гр. София, Младост 2

до: Фондация „Запази Доброто“

тел. 0897 941 948

Всяка книга, всяко споделяне и всяка подкрепа имат значение!

