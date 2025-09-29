Германец спечели 15,3 милиона евро от лотарията, след като намери забравен билет в джоба на палтото си шест месеца след купуването му.

Бащата от района на Франкфурт не е знаел за печалбата си през цялата пролет и лято, въпреки кампанията с плакати, организирана с цел да бъде открит, съобщиха от компанията Lotto Hessen.

Но с настъпването на студеното време в Германия, мъжът потърсил якето, което не бе носил от март, и открил билета в джоба си, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Едва през уикенда намерих билета, сгънат във вътрешния джоб на якето ми. Когато проверих числата на телефона си и видях печалбата, бях напълно шокиран – за щастие седях, иначе краката ми щяха да се подкосят“, заяви неизвестният мъж.

Мъжът дори беше чувал за кампанията за намиране на щастливия победител.

„Чух за това по радиото по онова време и си помислих: „Колко глупав може да бъде човек, че да не си вземе печалбата? Никога не ми е хрумвало, че аз мога да съм човекът, когото търсят“, каза той.

Когато го попитаха какво планира да направи с печалбата си, мъжът отговори, че първо ще си купи нов диван за хола.

Освен това, той и съпругата му планирали да използват по-голямата част от парите, за да осигурят бъдещето на децата си, обясни той.

И двамата са се заклели да не разказват на никого за печалбата си.

