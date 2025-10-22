В сряда – 22 октомври, ще преобладава слънчево време над по-голяма част от страната, сочи прогнозата на НИМХ.

Очакват се временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където през втората половина на деня може да превали дъжд. Вятърът ще е слаб, в източните части от страната и умерен от юг-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 13°

Пловдив – 18°

Варна – 17°

Бургас – 18°

Над планините облачността ще е предимно значителна и на места около и след обяд в западните дялове на Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието сутринта на места видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, колкото е и температурата на морската вода.

В четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска облачност. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 17° и 22°.

През нощта срещу петък южният вятър ще се усили, облачността ще се увеличи и до сутринта на места в Западна България ще превали дъжд. През деня вятърът ще се смени със запад-северозападен. Облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд.

В събота ще има променлива облачност и на места отново ще превали дъжд. Вятърът чувствително ще отслабне и до вечерта отново ще придобие южна компонента. Ще остане топло за периода, въпреки че температурите ще се понижат. В неделя ще преобладава облачно време, на места, главно в Западна и Северна България, с валежи от дъжд. В източната половина от страната южният вятър ще се усили.

