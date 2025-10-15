dalivali.bg
Времето до края на октомври: Студени сутрини, дъждовни дни и сняг в планините

Днес и утре температурите в страната ще са по-ниски от климатичните норми

Борислав Лазаров Борислав Лазаров

Публикувано в  08:12 ч. 15.10.2025 г.

Днес времето ще е облачно и с превалявания над планините и Източна България.

Максималните температури са без съществена промяна - между 14 и 19 градуса, в София - около 15.

Ето и прогнозата за времето до края на месеца, според данните от Националния институт по метеорология и хидрология:

Днес и утре температурите в страната ще са по-ниски от климатичните норми. Изгледите са за значителна облачност и превалявания от дъжд, а по високите части на планините - от сняг.

 

Повишена вероятност за валежи на повече места в страната има на 17 и 18 октомври. След това, на 19 и 20 октомври, дъждовете временно ще намалеят и спрат.

Снимка: bTV

На 20-и октомври следобед и привечер от Югозапад се задават валежи, които през следващите дни очакваме да обхванат по-голямата част от страната.

Около и след средата на второто десетдневие - период с повече слънчеви часове. Сутрин над равнините ще има краткотрайни мъгли или ниска слоеста облачност. Тогава изгледите са температурите да се повишат до по-високи от климатичните норми.

Напомняме, че на 26-и октомври - неделя, в 4 часа сутринта ще се върнем с 1 час назад към зимното часово време.

Снимка: bTV

Електронните и смарт устройства ще направят това автоматично. Но трябва ръчно да коригирате часа на аналоговите си часовници. Към края на месец октомври отново има повишена вероятност през страната да премине атмосферно смущение. Тогава облачността ще се увеличи. Очакваме и валежи над по-голямата част от страната.

