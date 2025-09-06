Софийският градски съд постанови „задържане под стража“ за мъжа, обвинен за инцидента, при който трамвай се удари в подлез в столицата.

На 2 септември около 5 ч. сутринта трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира на столичното кръстовище на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“.

В инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха материални щети.

Съдът смята, че е налице опасност обвиняемият да се укрие, предвид факта, че не се явил на работа след инцидента и не се е отзовал на призовка. Наложило се е да бъде обявен за издирване.

Защитата поиска по-лека мярка – „домашен арест“. Пред журналисти адвокатът на обвиняемия заяви, че ще обжалва решението на съда.

Предвиденото наказание по закона е от 5 до 15 години лишаване от свобода.

22-годишният мъж е осъждан за кражба. Той е извършил деянието в изпитателния срок на предходно осъждане от април месец тази година.

На записите се виждат две лица около мотрисата.

„От видеонаблюдението установихме две лица, които правят опит да се качат в трамвайната мотриса от вратата за пътници. След като не успяват, заобикалят превозното средство и от лявата страна, през отворен прозорец, бъркат и привеждат трамвая в движение“, обясни преди няколко дни директорът на СДВР Любомир Николов.

Започнало е издирване, за да се установят лицата.

„За нас това бяха напълно непознати лица, поради което тяхното установяване беше доста трудно, но то се случи в много кратки срокове. Първо задържахме 29-годишен младеж, който беше известен на органите на Първо районно. Чрез разговора с него установихме, че той е един от участниците, като признава за извършеното деяние от неговия приятел, който е 22-годишен и показва чат комуникация, която по безспорен начин доказва това, че неговият приятел е извършил деянието, за което се води разследването“, обясни Николов.

„В чат между двамата става ясно, че извършителят безкрайно съжалява и че го е направил под въздействието на алкохол“, уточни той.

Незабавно полицията пристъпва към издирването на извършителя – 22-годишен младеж от София, който е криминално проявен.

В разговора с него той е признал вината си. Отново казал, че е изпил голямо количество алкохол.

„Малко преди да настъпи това деяние, те са взели по една бутилка водка от денонощен магазин“, уточни директорът на СДВР.

Започва и спешен ремонт на подлеза.

