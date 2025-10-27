Според 41,2% от българите основна причина за насилието между деца е липсата на внимание в семейството, сочи проучване на „Галъп интернешънъл Болкан“, направено в периода 1-14 октомври.

За българското общество семейството традиционно е възприемано като основата на възпитанието и сигурността на личността и затова гражданите смятат, че именно в семейната среда се коренят основните проблеми, които водят до девиантно и агресивно поведение сред подрастващите, обясняват социолозите.

Анкетираните посочват лошата приятелска среда - 15,5%, и социалните мрежи -15,1% като причини за насилието.

9% виждат проблема в интернет като цяло – в информационното пространство извън социалните мрежи. Там често изобилства от съдържание, наситено с насилие и фалшиви послания, към които децата и тийнейджърите са особено уязвими.

За 9,2% има липси на възпитание в учебна среда. Тези дефицити трябва да се компенсират с активна комуникация между родители, деца и училище, коментираха от социологическата агенция. Образованието има основна функция да подготвя подрастващите за предизвикателствата в живота и начина по който да се свързваме с другите.

Процентът запитани, които смятат, че причината за агресивното поведение е преживяно насилие, е 5,4%. Изразът „насилието ражда насилие“ е валиден в контекста на детската агресия.

Всяко дете, преживяло или станало свидетел на насилие, ако не получи навременна емоционална подкрепа, има голяма вероятност в бъдеще само да прояви агресия или да стане жертва на подобни действия, поясняват социолозите.

За 2,8% от анкетираните психичното страдание е причина за агресията при децата. Макар процентът да е нисък, той показва определена чувствителност на обществото към темата за психичното здраве.

Анализът на социолозите по полови различия разкрива интересни тенденции

Около 43% от жените посочват липсата на семейна среда като основна причина, докато сред мъжете този дял е 39%, защото мъжете по-трудно признават наличието на дефицит на внимание в семейството, обясняват социолозите.

В традиционното българско семейство жената често носи основната отговорност за грижата, вниманието и емоционалната връзка, докато мъжът се възприема като символ на реда и дисциплината.

От жените 17,2% изтъкват лошата приятелска среда като водещ фактор, докато сред мъжете този процент е 13,2%. По отношение на социалните мрежи, мненията на двата пола са почти идентични – 15,7% при мъжете и 14,8% при жените.

От мъжете 12% смятат, че липсата на възпитание в училище е основна причина, докато само 6,7% от жените споделят това мнение. В групата на посочилите интернет като основен фактор попадат 9,9% мъже и 8,1% жени.

Повече мъже - 6,4% отколкото жени - 4,5% виждат преживяното насилие като причина за детската агресия. От друга страна 3,4% от жените смятат, че психичното страдание е ключов фактор, докато сред мъжете този дял е 2,1%.

Изследването е национално представително, част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл Болкан“ и е финансирано със собствени средства. Проведени са 904 интервюта с пълнолетни граждани по метода на стандартизираното персонално интервю тип „лице в лице“ с регистрация на данни чрез таблети в периода от 1-14 октомври.

