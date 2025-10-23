Около 08,45 ч. днес в Първо Районно управление - Бургас е получено съобщение за инцидент в училище "Иван Вазов", при който след спречкване между две съученички от 12-ти клас пред тоалетните на третия етаж, едната извадила спрей за да напръска опонентката си.

В този момент за да потуши конфликта на място дошла дежурната по етаж учителка, която е и класна ръководителка на момичета. Същата заедно с близкостояща ученичка, неучастващи в конфликта, са засегнати от лютивия спрей и са откарани за преглед в УМБАЛ Бургас.

Своевременно директорът на учебното заведение разпоредил евакуация на учениците, прозорците на сградата са отворени и е проветрено. Учебните занятия продължили с нормален ритъм след едночасово прекъсване. За инцидента е информирана майката на 18 годишната ученичка, осъществила пръскането със спрея, която дошла в учебното заведение.

С нея и ученичката в момента беседа провежда училищния психолог. Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление - Бургас.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK