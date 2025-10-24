„Детето не е обект само на образователната система, колкото и да искаме да натоварим образованието с това. Някак си, детето щом проходи и му минат коликите и зъбките, да го дадем на държавата и да го вземем след абитуриентския бал, за да го прехвърлим в университет. Това не става.“

Това каза в „Тази сутрин“ психологът Младен Владимиров във връзка с инцидентите през последните дни сред учениците заради агресивно поведение.

„Улицата иска да определя присъдите. Ние от стълбите вече решаваме какво ще се случи в съдебната зала. Ние нямаме доверие в институциите“, коментира той.

„През цялото време вярваме, че правораздавателната система може да бъде надхитрена като игра на котка и мишка. Не трябва да говорим постоянно за смъртно наказание, а за неизбежното наказание, което ще има по-голям превантивен ефект“, на мнение е Владимиров.

По думите му характерно за това поколение е, че децата не могат да отлагат удоволствието и искат да постигнат нещата тук и сега.

„Откъде да са научили мирно решаване на спорове и конфликти. Виждаме, че възрастните не го можем“, каза психологът.

„Оправяме инфраструктурата и хардуера, а не опознаваме софтуера на съвременното дете“, посочи той.

По думите му не може навсякъде да се сложи полиция, а трябва да се работи върху вътрешните регулации.

„Ако постоянно променяме средата – екстериорно и интериорно, а не си даваме сметка какво се случва в съвременното дете, как се възпитава, това ще програмира усещането за липса на наказание. За това, че в този свят всяка коза – за свой крак. Ето от това ме е страх“, коментира Младен Владимиров.

„Често причините, поради които едно дете извършва социално неприемливо поведение, е или за търсене на внимание, за забавление, от скука, заради обида или за власт. Когато децата останат без контрол, те трябва да си набавят с нещо високия адреналин“, обясни психологът.

Той посъветва родителят да отдели поне час на ден, за да чуе и види детето си.

„Дори да си мълчат, детето ще се научи, че родителят е достъпен и присъстващ и когато има нужда, ще седне да говори с него“, каза Владимиров.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK