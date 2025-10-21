Директорката на училището, в което тази сутрин 12-годишно дете беше намушкано с нож, коментира пред bTV, че не е имало напрежение между двете деца, нито между техните семейства.

По думите ѝ всичко се е случило за части от секундата - в голямото междучасие, на “шега”.

Пострадалото дете е транспортирано в "Пирогов", то е адекватно, коментира директорката.

И двете семейства са уведомени и са в училището.

Осмокласникът, извършил е нападението, е с тежко семейно положение - неговият баща е починал, а грижи в оглеждането му полагат баба му и дядо му.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK