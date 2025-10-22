Във Втора английска гимназия „Томас Джеферсън“ учат 980 деца от 8 до 12 клас. На входа има охрана, както и ограничен достъп. В сградата могат да влизат само ученици и учители. За това трябва чип.



Пропускателен режим и камери - както в стаите, така и в коридорите. Това са част от мерките за сигурност във Втора английска гимназия в столицата.

„Чрез турникетна система – чекира се – влизаме.В началото и края на всяка учебна смяна и междучасията имаме постоянен поток от ученици – на тези места са дежурните учители за деня, подпомагани от психолога и педагозите.Външни лица не се допускат, те се допускат от охраната само след проверка“, обясни Маргарита Игнатова, заместник-директор.



Подобен е режимът и в останалите учебни заведения в страната. След поредния инцидент с оръжие и пострадало от нож дете, като този в 94-о училище, обаче властта предлага по-строг контрол на сигурността, но само при изрично желание.

„Няма да слагаме на всички училища металодетектори, но това, което разбрах покрай тези два случаи - единият е в столичния мол, другият в столичното училище, че голям процент ученици от тези общности ходят ежедневно с ножове в училище, в града и учителите съответно всеки ден изземват нож“, посочи образователният министър Красимир Вълчев.



„Всеобщото мнение е, че подобен тип мерки едва ли биха могли да бъдат ефективни“, посочи министърът на вътрешните работи Даниел Митов.



И въпреки че във Втора английска гимназия сигнали за опасни предмети в клас досега няма, ръководството на училището обмисля дали да се възползва от новата мярка за повече.



„Ние го коментирахме с директора на училището още вчера - ако преценим, че наистина това ще осигури по-добра безопасност на нашите ученици бихме се възползвали“, каза още зам.-директорката.



Според психолози освен контрол, са необходими и повече разговори с децата - както у дома, така и в училище.

„Епидемията се дължи на моделите на децата и какво им се представя какво е нормално и се приема, посочи проф. д-р Маргарита Бакрачева“, психолог.



Синдикат "Образование" от своя страна заявяват, че училищата не се нуждаят от нови камери и металдетектори, а от повече дисциплина и отговорност.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK