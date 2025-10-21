Осмокласник наръга с нож 12-годишен в 94, СУ „Димитър Страшимиров“ в столичния квартал "Христо Ботев", научи bTV. Инцидентът е станал малко след 10:00 часа. Линейка е била изпратена веднага. Пострадалото дете бе с дълбока рана в раменната област. Спешен екип го транспортира към "Пирогов".

"В рамките на броени минути е установило лицето, извършило нападението. В момента тече процесуални действия с пострадалия и извършителя. Действаме по версии с умисъл и без умисъл", коментира Александър Нецов, началник на „Криминална полиция“ в Първо районно управление на СДВР на извънреден брифинг. Към момента нямаме данни двете деца да са били в конфликт, каза още Нецов.

По думите на директорката става дума за игра.

