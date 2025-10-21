"Преди четири месеца като куче биха сина ми, а той е само на 13 г. Страх го е да дойде сега", каза Жана Розева, майка на дете от училището, където осмокласник рани 12-годишно дете с нож. За щастие момчето не е пострадало сериозно и е освободено за домашно лечение.

Инцидентът става малко след 10 ч. сутринта в столичното 94-то училище. Дежурен учител е Марио Михайлов, класен ръководител на момчето, което е извадило нож.

"Излиза, минава покрай колежката, която е дежурна на входа на училището и покрай нея няма никакви индикации за агресия. Излизат навън и там са се срещнали с другото момче по време на голямото междучасие.

На място незабавно пристигат екипи на спешната помощ и на полицията. Пострадалото дете е откарано в Пирогов. То е с травма на ръката, а другото е задържано.

Никой не е предполагал, защото между тях не е имало вражда нито между учениците, нито между семействата.

Днес близки на деца от училището бяха притеснени.

В училището ще бъдат поставени метални детектори, за да се предотвратят други такива случки, макар че в момента внасянето на ножове и други опасни предмети е забранено.

Родителите на децата са дали показания по случая. Няма напрежение около училището.

