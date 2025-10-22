12-годишното дете беше намушкано вчера от свой съученик в 94-то училище в столичния квартал “Христо Ботев”

Вчера пред наш екип директорката на училището сподели, че това се е случило „на шега и под формата на игра“.

Днес ние също поканихме ръководството на училището, което да обясни как са допуснали такъв инцидент да се случи. Те обаче не приеха нашата покана.

Раната на детето е лека. То вече е изписано за домашно лечение. Шокът обаче остава - както при него, така и при съученици му и може би за родители.

„В условията, в които живеем - преди няколко дни имаше пак инциденти на пътя, трима загинали, само за миналото денонощие - тройно убийство, нападение с чук - общата рамка на несигурност, в която живеем, тя провокира и реакцията и игрите при децата“, коментира психологът проф. Маргарита Бакрачева.

„Децата просто копират общата рамка, така че докато няма някакви регулации, няма как да бъдат нормални нещата и няма как да очакваме да не бъдат копирани - особено при децата и при подрастващите, които директно отразяват моделите, с които ежедневно се сблъскват“, обясни тя.

На въпрос дали е достатъчно като мярка поставянето на метални рамки, проф. Маргарита Бакрачева отговори:

„Винаги трябва отнякъде да се започне, така че това е едно добро, тъй като има и визуалното напомняне за сигурността, но сигурността е нещо доста по-широко като понятие - отколкото да няма физическа агресия и прояви на физическа агресия. За да имаме една сигурна среда, няма как да стане от днес за утре. Това е един процес на натрупване. Налагането на мерки, общият пример, който дава цялата среда - е това, което може да осигури усещането за сигурност“, обясни специалистът.

Какво още коментира проф. Маргарита Бакрачева - чуйте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK