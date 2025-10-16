Пореден случай на агресия между ученици разтърси обществеността, този път в Казанлък, предаде БГНЕС.

Ученичка от Профилирана хуманитарна гимназия "Кирил и Методий" е станала жертва на побой от свои връстници от други училища. Инцидентът, заснет на видео и разпространен в социалните мрежи, се е случил до оградата на елитното училище, което се намира на метри от Районното полицейско управление в града.

Клипът показва как група младежи нанасят удари на момичето. Според майката на пострадалата ученичка, Иванка Петрова, конфликтът е ескалирал след "глупави намеци" от страна на момче, като дъщеря ѝ е получавала предупреждения и заплахи в продължение на "два-три дни преди това".

В деня на инцидента нападателите се свързват с дъщеря ѝ по телефона. "Те ѝ звънят, когато вече е последният час и тя казва, че в момента не може, защото започва последният час и когато свърши, ще излезе", разказа Петрова. Нападателите я причакват и ѝ нанасят побоя. По думите на майката, едно от участвалите момичета дори не е било познато на дъщеря ѝ.

Инцидентът е станал по обяд, в оживена част на града, в непосредствена близост до сградата на полицията. "Споменаха, че по време на побоя се е чула патрулка, която всъщност е била причината да се спре боят и да се разпръснат децата", каза още Петрова, допълвайки, че патрулната кола просто е преминавала случайно. Според нея, липсата на намеса от случайни минувачи може да се дължи на факта, че "детската агресия все по-често се наблюдава вече и може би за тях е нещо нормално в днешно време".

След нападението момичето е било силно разстроено и първоначално е отказало да общува дори с близки и приятели. "Тя плачеше и разбрах, че тогава е станал доста голям проблем. Обясни, че е била пребита от познати и непознати", сподели майката.

Семейството веднага е потърсило психологическа помощ.

Ръководството на ПХГ "Кирил и Методий" е предприело незабавни мерки. Директорът на гимназията, Денислав Тодоров, заяви, че са информирани всички отговорни институции. "Веднага след като разбрахме за инцидента с нашата ученичка, сигнализирахме Регионалното управление на образованието. Те от своя страна – Министерството на образованието. Подаден е сигнал в Детска педагогическа стая и в местната комисия за борба с противообществените прояви при Община Казанлък", коментира Тодоров.

Той увери, че след приключване на разследването и установяване на вината на участниците, ще бъдат наложени тежки санкции.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK