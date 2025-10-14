43-годишна жена е обвинена в побой над учителка, съобщиха от Районната прокуратура в Стара Загора. Инцидентът е станал на 7 октомври в сградата на училище в старозагорското село Зетьово.

Жената е нападнала 65-годишна учителка, която е получила контузия на главата, охлузвания и кръвонасядания на крайниците.

Спрямо задържаната е повдигнато обвинение и за това, че същия ден в селото е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които по своето съдържание се отличават с изключителна дързост, посочват от Районната прокуратура.

На 7 октомври обвиняемата получила оплакване от малолетно момче, роднина на семейството ѝ, че учителката му се държи лошо с него. Тя решила да се саморазправи с нея.

Отишла в училището, влязла в класната стая, прекъснала часа и пред присъстващите ученици нанесла удари на преподавателката с продълговат предмет, наподобяващ прът или тръба.

Побоят е бил прекратен след намеса на други учителки. Установено е, че 43-годишната жена е ударила четири пъти учителката по тялото.

Изготвена е съдебномедицинска експертиза, разпитани са свидетели. На жената са повдигнати две обвинения – за причиняване на телесна повреда на учител и за хулиганство. Предстои делото да бъде внесено с обвинителен акт в съда.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK