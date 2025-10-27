Полицията в Бургас със спешни мерки срещу нарастващата агресия в училище. Една от тях е масово въвеждане на електронни чипове или магнитни карти.

Подобен пропускателен режим чрез електронни чипове не е масова практика в Бургас. Засега e въведен в едно училище - Музикалното училище.

Тук от няколко години в началото на учебната година учениците и преподавателите получават индивидуален електронен чип, с който могат да влизат и да излизат от училище.

Снимка: bTV

„Със сигурност по този начин даваме спокойствие както на родителите, така и на самите ученици и техните преподаватели. Пропускателният режим е с електронен чип, който маркира, и става влизането. След това, ако не се маркира чипът за излизане - втори път не може да се влезе, т.е. не могат да си подават чиповете отвън - трябва отново човекът, който е с чипът, да напусне училището“, обясни Димитър Маджаров, директор на НУМСИ „Панчо Владигеров“.

Снимка: bTV

Системата е свързана – на монитор се показва кой е влязъл – дали учител, дали ученик, и според директора дава спокойствие, осигурявайки контролиран достъп.

Снимка: bTV

Чиповете се раздават от училището, при загубване - трябва да бъде закупен нов, а старият се блокира.

Портиерът Елена Добрева каза, че се чувства защита.

Снимка: bTV

Според комисар Марин Димитров - от "Охранителна полиция" към Областната дирекция на МВР в Бургас целта е да се противодейства на инцидентите, които се случват в учебните заведения или учебните дворове, а ефект - има.

"Във всеки един момент се вижда кой влиза и излиза", отбеляза той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK